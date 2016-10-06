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    Бакинский суд приговорил криминального авторитета к 20 годам лишения свободы

    На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева объявлено решение

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по иску о согласовании наказания Эльмира Мамедова, обвиняемого в убийстве в России, с законодательством Азербайджана.  

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева объявлено решение.

    Согласно решению, наказание Э.Мамедова согласовано с законодательством Азербайджана, он приговорен к 20 годам лишения свободы. 

    Отметим, что Э.Мамедов обвиняется по ст. умышленное убийство, незаконное ношение оружия Уголовного кодекса Российской Федерации. Он был приговорен к  21-му  году лишения свободы в России. Затем Э.Мамедов был экстрадирован в Азербайджан.

    Напомним, что Э.Мамедов известен в криминальном мире как Цыган.

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