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Бакинский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек

Бакинский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек Бакинский суд по тяжким преступлением приговорил к пожизненному заключению Нофеля Сафарова, признанного виновным в убийстве трех человек в поселке Бузовна Хазарского района Баку.
Происшествия
11 марта 2024 г. 17:03
Бакинский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек

Бакинский суд по тяжким преступлением приговорил к пожизненному заключению Нофеля Сафарова, признанного виновным в убийстве трех человек в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Как сообщает Report, вердикт оглашен на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

Ранее государственный обвинитель Орхан Самедов просил приговорить Н.Сафарова к пожизненному заключению.

Напомним, что 29 ноября 2022 года в поселке Бузовна Хазарского района были убиты Эльбрус Мурадов 1939 г.р., его супруга Шахира Мурадова 1945 г.р. и их сын Рахиль Мурадов 1971 г.р. Позже по обвинению в совершении тройного убийства был задержан бывший зять Мурадовых Нофель Сафаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçmiş qayınatası, qayınanası və qaynını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsə ömürlük həbs cəzası verilib

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