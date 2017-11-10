Бакинский суд по тяжким преступлениям отпустил на свободу арестованного в России азербайджанца

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по адаптированию согласно азербайджанскому законодательству наказания Гнияза Гулиева, обвиненного в совершении нескольких преступлений в России.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева было зачитано решение.

Согласно решению, наказание Г. Гулиева было адаптировано под азербайджанское законодательство, он был отпущен на свободу в зале суда.

Отметим, что Г. Гулиев подозревался в совершении кражи и нескольких преступлений в России, был арестован в 2006 году. Решением суда он был приговорен к 12 годам заключения. В этом году Г. Гулиев был экстрадирован в Азербайджан. До завершения срока его наказания оставался один год.