Бакинский суд отказался вернуть имущество семье полковника МНБ

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе относительно возвращения семье имущества, принадлежащего начальнику Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковнику Ильгару Алиеву и его семье.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхаги Мирзоева было зачитано решение, согласно которому апелляционная жалоба семьи И.Алиева была отклонена.

Суд посчитал необоснованной жалобу о возвращении имущества его семье.

Отметим, что члены семьи И.Алиева были недовольны приговором Бакинского военного суда в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

При объявлении приговора было зачитано решение в связи с имуществом, принадлежавшем проходящему по делу И.Алиеву и членам его семьи. Суд принял решение о конфискации арестованного имущества И.Алиева и его семьи.

В решении указано, что имущество И.Алиева и его семьи добыто преступным путем.

И. Алиев был арестован в октябре 2015 года. В декабре того же года он совершил суицид в следственном изоляторе. После его уголовное дело было выделено в отдельное производство, следственные действия по его делу продолжены в прокуратуре.

На имущество И.Алиева был наложен арест: земельный участок в 12 соток и 2-этажная вилла (798 тыс. манатов), 6 соток земли в поселке Бадамдар (180 тыс. манатов), объект на проспекте Н.Наримова (418 тыс. манатов), 6 соток земли в Набрани (12 тыс. манатов), земельные участки в селе Авахыл Шемахинского района (12 тыс. 400 манатов), дачный дом в поселке Мярдакан (192 тыс. манатов), 8 соток земли в поселке Джейранбатан (21 тыс. манатов),недвижимость в городе Гёйчай (114 тыс.манатов), 2 гектара земли в селе Черерке Гёйчайского района (7200 манатов).

В связи с суицидом судебное дело в отношении И.Алиева было прекращено.