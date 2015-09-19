Бакинский филиал компании, принадлежащей Порошенко, подал в суд на азербайджанское предприятие

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский филиал украинской компании "Рошен" - общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азрошен" подал в суд на малое предприятие SAF.

Как сообщает Report, ООО требует выплаты денег от малого предприятия.

Дело рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что ООО "Азрошен" прошло регистрацию и приступило к деятельности в 2003 году. Компания занимается производством кондитерских изделий.

Владельцем компании "Рошен" является президент Петр Порошенко.