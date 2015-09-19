 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бакинский филиал компании, принадлежащей Порошенко, подал в суд на азербайджанское предприятие

    ООО требует выплаты денег от малого предприятия

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский филиал украинской компании "Рошен" - общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азрошен" подал в суд на малое предприятие SAF.

    Как сообщает Report, ООО требует выплаты денег от малого предприятия.

    Дело рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. 

    Отметим, что ООО "Азрошен" прошло регистрацию и приступило к деятельности в 2003 году. Компания занимается производством кондитерских изделий. 

    Владельцем компании "Рошен" является президент Петр Порошенко. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi