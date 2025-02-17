Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу Фазиля Мустафы

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор по делу о покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор по делу о покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Как сообщает Report, дело находилось в производстве судьи Ибрагима Ибрагимли.

Суд отклонил жалобы обеих сторон, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям остался в силе.

Напомним, инцидент произошел 28 марта прошлого года в поселке Забрат Сабунчинского района. На Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновными и приговорил Азера Сарыджанова к пожизненному заключению, Сабухи Ширинова - к 20 годам, Рашада Ахмедова - к 19, Эльшада Аскерова - к 18, а Эмина Алиярова - к 4 годам лишения свободы.