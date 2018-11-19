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    Бакинская полиция задержала убийцу массажистки

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, убивший массажистку на съемной квартире и сбежавший с места преступления.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Так, 14 ноября поступила информация о том, что в Ясамальском районе на съемной квартире было обнаружено тело жительницы Баку Ирады Муталлимовой со следами насилия.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    В результате незамедлительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, был задержан подозреваемый в совершении убийства житель Баку Джамал Алиев. 

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