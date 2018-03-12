Бакинская полиция задержала мужчину по прозвищу "Барон Ибо"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В результате очередных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции города Баку, были задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте и сбыте наркотических веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции по подозрению в купле-продаже наркотических веществ был задержан и доставлен в отделение полиции житель поселка Балаханы Ниджат Мамедов. При обыске с участием понятых у него было обнаружено и изъято 2,519 г героина.

Во время расследования было установлено, кто продал Н.Мамедову наркотики. Стало известно, что героин он приобрел у незнакомца по имени Ибрагим. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию Ибрагим Гусейнов по прозвищу "Барон Ибо" по подозрению в торговле наркотиками в поселке Балаханы и близлежащих территориях. При задержании у И.Гусейнова было обнаружено и изъято 2,308 г наркотиков, а у него дома 515 г расфасованного и готового к реализации героина.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению источника наркотических средств.