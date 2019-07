Полиция Баку приступила к разбирательству в связи с публикацией статьи в ирландских СМИ

Главное управление полиции города Баку прокомментировало опубликованную в ирландских СМИ статью под названием "Игроки "Дандолк" столкнулись с законом в Азербайджане перед матчем с "Карабахом"" ("Dundalk players in Azerbaijan brush with the law ahead of Qarabag clash").

Начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил Report, что в связи с содержащимися в статье утверждениями об имевших место случаях проводится разбирательство.

"Мы осведомлены о публикации статьи в ирландской прессе. За исключением соответствующих охраняемых мест и объектов, каких-либо ограничений на проведение фото или видео съемок на столичных улицах, в парках, скверах и площадях нет. Задачи, поставленные полицией по обеспечению общественного порядка в столице, выполняются с большой тщательностью и профессионализмом", - сказал Э.Гаджиев.