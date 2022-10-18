Бакинская полиция провела инструктаж по правилам дорожного движения для школьников

Бакинская полиция провела инструктаж по правилам дорожного движения для школьников

Сотрудники полиции провели в средней школе № 178, расположенной в Сабунчинском районе Баку, инструктаж по правилам дорожного движения для учащихся

https://static.report.az/photo/cbdbd2ae-7f3f-3d27-8256-d637e224bc9f.jpg https://static.report.az/photo/cbdbd2ae-7f3f-3d27-8256-d637e224bc9f.jpg