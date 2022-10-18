Бакинская полиция провела инструктаж по правилам дорожного движения для школьников

Сотрудники полиции провели в средней школе № 178 в Сабунчинском районе Баку инструктаж по правилам дорожного движения для учащихся.
Об этом Report сообщили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.
По данным, в мероприятии приняли участие главный инспектор Управления полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли, инспектор управления, лейтенант полиции Рустам Ахмадли, инспектор Управления государственной дорожной полиции Сабунчинского района, капитан полиции Ягуб Пириев, сотрудники Государственной дорожно-патрульной службы Сабунчинского района.
Инструктаж проводится в рамках мероприятий МВД "Внимание, дети!".