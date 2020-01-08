Бакинская полиция прокомментировала информацию о проверках в ГУДП

Главное управление полиции города Баку прокомментировало сообщения о серьезных проверках в управлении Государственной дорожной полиции.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев заявил, что опубликованная информация является плодом личного воображения.

"У нас нет официальной информации о "книге отчетов" или каком-либо "черном блокноте", о которых говорится в статье", - добавил Э.Гаджиев.

Отметим, что ранее в прессе распространилась информация о серьезных проверках в Главном управлении дорожной полиции. В частности, утверждалось, что функционируют "комнаты взяток".