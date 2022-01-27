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Бакинская полиция объявила в розыск живущих в Европе блогера и журналиста

Бакинская полиция объявила в розыск живущих в Европе блогера и журналиста Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов - блогера Садыглы Турала Аловсат оглу и журналиста Гусейнова Фикрета Нурали оглу.
Происшествия
27 января 2022 г. 14:41
Бакинская полиция объявила в розыск живущих в Европе блогера и журналиста

Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов - блогера Садыглы Турала Аловсат оглу и журналиста Гусейнова Фикрета Нурали оглу.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Было отмечено, что в отношении Т.Садыглы возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой), в отношении Ф.Гусейнова - по статьям 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой), 318-1.2 (Организация незаконной миграции), 320.1 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов).

Т.Садыглы проживает в Германии, Ф.Гусейнов - в Нидерландах.

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Версия на английском языке ФотоBaku police puts Azerbaijani blogger and journalist living in Europe on wanted list
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı polisi Avropada yaşayan bloger və jurnalist barəsində axtarış elan edib

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