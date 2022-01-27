Бакинская полиция объявила в розыск живущих в Европе блогера и журналиста

Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов - блогера Садыглы Турала Аловсат оглу и журналиста Гусейнова Фикрета Нурали оглу.

Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов - блогера Садыглы Турала Аловсат оглу и журналиста Гусейнова Фикрета Нурали оглу.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Было отмечено, что в отношении Т.Садыглы возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой), в отношении Ф.Гусейнова - по статьям 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой), 318-1.2 (Организация незаконной миграции), 320.1 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов).

Т.Садыглы проживает в Германии, Ф.Гусейнов - в Нидерландах.