Бинагадинская полиция обнаружила "украденный" телефон пьяного владельца

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после распития спиртных напитков в кафе, обратился в полицию в связи с кражей его телефона.

Как сообщает Report, инцидент произошел ночью 14 января в одном из кафе, расположенных в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе Баку.

В "Центр звонков - 102" поступило обращение, что у В.Аббасова, ужинавшего в кафе, со стола был украден телефон.

В результате соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по обращению, проведенных сотрудниками 4-го отдела полиции Бинагадинского РУП, было установлено, что телефон В.Аббасова не был украден в кафе.

Соответствующие мероприятия установили, что В.Аббасов забыл свой телефон дома.