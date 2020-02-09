Бакинская полиция нашла четырех пропавших без вести граждан

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией города Баку, 8 февраля было раскрыто 22 преступления, из них 7 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

В общей сложности были задержаны трое разыскиваемых по различным статьям Уголовного кодекса.

Было выявлено 3 факта преступлений, связанных с наркотиками, и 6 фактов кражи. Четверо пропавших без вести были найдены и переданы их семьям.

По каждому из фактов ведется расследование в соответствующих управлениях, отделах и отделениях полиции.