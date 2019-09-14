Bakcell: Инцидент произошел между клиентом и представителем дилера, который сотрудничает с нашей компанией

Bakcell прокомментировал новость об избиении клиента сотрудником компании.

Как сообщили Report в Bakcell, сейчас расследованием дела заняты правоохранительные органы.

"Прежде всего, следует отметить, что указанное в статье лицо - представитель не Bakcell, а дилера, который сотрудничает с нашей компанией. Инцидент произошел после того, как вошедший в офис клиент принялся нецензурно выражаться в адрес сотрудников компании, и его призвали к порядку. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента, оно пока не завершено", - говорится в заявлении.