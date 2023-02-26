Бахар Мурадова: Общество должно проявлять единую позицию по вопросам домашнего насилия

В обществе должна быть единая позиция по вопросам домашнего насилия.

В обществе должна быть единая позиция по вопросам домашнего насилия.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По словам председателя организации, комитет осуществляет деятельность в координации с другими государственными органами: "Вопросы, связанные с конкретными фактами, не остаются без внимания. Государственные органы выполняют возложенные на них задачи".

"Женщины и дети не должны подвергаться насилию со стороны своих близких в собственном доме, их жизни ничего не должно угрожать. К сожалению, на пути к достижению этой цели существует ряд препятствий. Мы должны стараться их преодолевать", - подчеркнула Б. Мурадова .