B Барде в ДТП скончался один человек, четверо, включая одного ребенка, получили ранения

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Как сообщает Report, случай произошел на 35 км шоссе Евлах-Агджабеди, на территории села Гаджалы.

Согласно информации, автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый Самиром Байрамовым, столкнулся с грузовиком марки Газель, управляемым Гусейном Джафаровым, ехавшим по встречной полосе. От силы удара оба автомобиля выехали на обочину. В результате скончался водитель легкового автомобиля, еще трое получили тяжелые ранения. Раненые госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, спасти 34-летнего Самира Байрамова не удалось: "Другие раненые - Севиндж Гулуева, Рауф Гулуев, а также 13-летний Угурбейли Джафаров находятся в реанимационном отделении больницы. Состояние всех троих тяжелое".

Водитель грузовика также госпитализирован в Агджабединскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.