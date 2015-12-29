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    B Барде в ДТП скончался один человек, четверо, включая одного ребенка, получили ранения

    По факту ведется расследование

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. 

    Как сообщает Report, случай произошел на 35 км шоссе Евлах-Агджабеди, на территории села Гаджалы.

    Согласно информации, автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый Самиром Байрамовым, столкнулся с грузовиком марки Газель, управляемым Гусейном Джафаровым, ехавшим по встречной полосе. От силы удара оба автомобиля выехали на обочину. В результате скончался водитель легкового автомобиля, еще трое получили тяжелые ранения. Раненые госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу. 

    Как сообщили Report в больнице, спасти 34-летнего Самира Байрамова не удалось: "Другие раненые - Севиндж Гулуева, Рауф Гулуев, а также 13-летний Угурбейли Джафаров находятся в реанимационном отделении больницы. Состояние всех троих тяжелое". 

    Водитель грузовика также госпитализирован в Агджабединскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое. 

    По факту ведется расследование.

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