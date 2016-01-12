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    ​Aztelekom подал в суд на ОАО "Азерсу"

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Производственное объединение Aztelekom подал в суд на открытое акционерное общество (ОАО) "Азерсу". 

    Как сообщает Report, ПО требует снесения построек в зоне охраны кабелей связи или удержания суммы, рассчитанной для перенесения кабельно-канализационных сооружений. 

    1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск. 

    Не согласившись с решением, Aztelekom подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Сумма по иску не разглашается. 

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