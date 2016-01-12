​Aztelekom подал в суд на ОАО "Азерсу"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Производственное объединение Aztelekom подал в суд на открытое акционерное общество (ОАО) "Азерсу".
Как сообщает Report, ПО требует снесения построек в зоне охраны кабелей связи или удержания суммы, рассчитанной для перенесения кабельно-канализационных сооружений.
1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск.
Не согласившись с решением, Aztelekom подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
Сумма по иску не разглашается.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
Поделиться в Facebook