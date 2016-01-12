​Aztelekom подал в суд на ОАО "Азерсу"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Производственное объединение Aztelekom подал в суд на открытое акционерное общество (ОАО) "Азерсу".

Как сообщает Report, ПО требует снесения построек в зоне охраны кабелей связи или удержания суммы, рассчитанной для перенесения кабельно-канализационных сооружений.

1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск.

Не согласившись с решением, Aztelekom подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Сумма по иску не разглашается.