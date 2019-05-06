"​Aztelekom" подал в суд на газету Исполнительной власти

ООО "Aztelekom" подало в суд на газету "Göyəzən".

Как сообщает Report, обратившись в Гянджинский административно-экономический суд, ООО выдвинуло требование оплатить задолженность за интернет в размере 595 манатов и удержать выплаченную госпошлину в размере 30 манатов.

Согласно являющемуся неотъемлемой частью контракта протоколу согласования цен, ответственное лицо за оказываемые интернет-услуги ежемесячно должно было выплачивать ООО "Aztelekom" 85 манатов. Однако, нарушив условия контракта, газета, начиная с июня 2018 года по декабрь того же года включительно, в течение 7 месяцев не производила выплат и в конечном счете задолжала ООО "Aztelekom" 595 манатов. Несмотря на неоднократные устные и письменные предупреждения, долг не был погашен.

Иск ООО "Aztelekom" был частично удовлетворен. Суд вынес решение об удержании с газеты "Göyəzən" и выплате ООО "Aztelekom" 595 манатов за использованные, но не оплаченные интернет-услуги и 20 манатов выплаченной госпошлины.

Отметим, что газета "Göyəzən" является официальным органом ИВ Газахского района.