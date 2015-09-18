 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Aztelekom подал в суд на Azerfon

    Производственное объединение требует утвердить изменения в договоре

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Производственное объединение (ПО) "Aztelekom" министерства связи и высоких технологий подало в суд на общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Azerfon".

    Как сообщает Report, ПО требует утвердить изменения в договоре "О взаимных расчетах за использование связи"

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что Aztelekom основан в августе 1992 года. Azerfon начал коммерческую деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi