​Aztelekom подал в суд на Azerfon

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Производственное объединение (ПО) "Aztelekom" министерства связи и высоких технологий подало в суд на общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Azerfon".

Как сообщает Report, ПО требует утвердить изменения в договоре "О взаимных расчетах за использование связи"

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что Aztelekom основан в августе 1992 года. Azerfon начал коммерческую деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile.