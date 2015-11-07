AzSığorta подала в суд на Akkord

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) AzSığorta подало в суд на ОАО "Строительно-инвестиционная корпорация Akkord".

Как сообщает Report, страховая компания выдвинула иск о суброгационном возмещении причиненного ущерба.

2-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания Akkord подала апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что компания Akkord, учрежденная в 2005 году, занимается строительными работами и производством строительной продукции.