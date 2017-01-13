Азиз Сеидов: В прошлом году не раскрытыми остались 2 убийства и 9 разбоев в Баку

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Бакинской городской прокуратуре завершено следствие 578 уголовных дел, а в органах внутренних дел - 4903 уголовных дел.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом заявил прокурор города Баку Азиз Сеидов на широком операционном совещании, посвященном состоянию дел в сфере укрепления борьбы с преступностью в 2016 году, защите прав и свобод человека и граждан, и обсуждению предстоящих вопросов.

Он отметил, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры столицы и органов внутренних дел, было раскрыто много преступлений, в том числе умышленных убийств, попыток к убийству, разбоев, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, обеспечено извлечение наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота и т.д.

На совещании наряду с положительными результатами в отчетном периоде были обсуждены недостатки. Было отмечено, что в прошлом году не раскрытыми остались 2 убийства и 9 разбоев в Баку, 3 ДТП со смертельным исходом.