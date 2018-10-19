Азиз Гаралов: Оползень приближается к заборам домов

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Трещины в оползневой зоне вдоль правой стороны автомобильной дороги 20-й участок-Бадамдар увеличиваются. Напряженность на поверхности оползневой массы сохраняется".

Как сообщает Report, об этом на проведенном брифинге заявил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, оползень приближается к заборам домов: "Возникшие в западной части оползневой массы трещины сравнительно увеличились".