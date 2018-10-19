 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азиз Гаралов: Оползень приближается к заборам домов

    © Report/Firi Salim

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Трещины в оползневой зоне вдоль правой стороны автомобильной дороги 20-й участок-Бадамдар увеличиваются. Напряженность на поверхности оползневой массы сохраняется". 

    Как сообщает Report, об этом на проведенном брифинге заявил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов. 

    По его словам, оползень приближается к заборам домов: "Возникшие в западной части оползневой массы трещины сравнительно увеличились".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi