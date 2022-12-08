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АЖД: Поезд сбил пешехода на запрещенном для перехода участке

АЖД: Поезд сбил пешехода на запрещенном для перехода участке Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром на участке железной дороги, где запрещено движение пешеходов.
Происшествия
8 декабря 2022 г. 09:41
АЖД: Поезд сбил пешехода на запрещенном для перехода участке

Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром на участке железной дороги, где запрещено движение пешеходов.

Как сообщает Report об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с наездом электрички Сумгайыт-Баку на пешехода.

"Около 07:40 электропоезд № 6006 Сумгайыт-Хырдалан-Баку, двигаясь со скоростью 101 км/ч (установленная скорость 105 км/ч) на 11-м километре трассы Гюздек-Хырдалан, сбил человека, который внезапно вышел на запрещенный для перехода участок железной дороги. Пешеход скончался на месте. Инцидент расследуется правоохранительными органами. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları": "Qatar piyadanı keçid üçün qadağan olunmuş yolda vurub"

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