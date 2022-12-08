АЖД: Поезд сбил пешехода на запрещенном для перехода участке

Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром на участке железной дороги, где запрещено движение пешеходов.

Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром на участке железной дороги, где запрещено движение пешеходов.

Как сообщает Report об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с наездом электрички Сумгайыт-Баку на пешехода.

"Около 07:40 электропоезд № 6006 Сумгайыт-Хырдалан-Баку, двигаясь со скоростью 101 км/ч (установленная скорость 105 км/ч) на 11-м километре трассы Гюздек-Хырдалан, сбил человека, который внезапно вышел на запрещенный для перехода участок железной дороги. Пешеход скончался на месте. Инцидент расследуется правоохранительными органами. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.