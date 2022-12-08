АЖД: Поезд сбил пешехода на запрещенном для перехода участке

Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром на участке железной дороги, где запрещено движение пешеходов.
Как сообщает Report об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с наездом электрички Сумгайыт-Баку на пешехода.
"Около 07:40 электропоезд № 6006 Сумгайыт-Хырдалан-Баку, двигаясь со скоростью 101 км/ч (установленная скорость 105 км/ч) на 11-м километре трассы Гюздек-Хырдалан, сбил человека, который внезапно вышел на запрещенный для перехода участок железной дороги. Пешеход скончался на месте. Инцидент расследуется правоохранительными органами. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.