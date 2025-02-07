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АЖД не нанесен ущерб в результате пожара в Гаджигабуле

АЖД не нанесен ущерб в результате пожара в Гаджигабуле ЗАО "Азербайджанские железные дороги" не понесло какого-либо ущерба в результате задымления с последующим пожаром в поезде в Гаджигабульском районе.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 07:53
АЖД не нанесен ущерб в результате пожара в Гаджигабуле

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" не понесло какого-либо ущерба в результате задымления с последующим пожаром в поезде в Гаджигабульском районе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

Согласно информации, на станции Гаджигабул в вагоне с древесным углем, отправленным из России, произошло возгорание с задымлением. Для тушения пожара вагон был отцеплен от состава, горящий уголь выгружен, проведены работы по охлаждению, возгорание было ликвидировано.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за нагрева при трении между собой кусков угля. Вагон, в соответствии с нормами перевозки, был принят на станции Ялама в опломбированном виде как таможней, так и грузоотправителем. Согласно правилам, вагон должен быть доставлен в пункт назначения в таком виде.

"Учитывая, что груз загружается в вагон грузоотправителем, а вагон опломбирован и должен быть доставлен в таком виде, ответственность за инцидент несет именно грузоотправитель. В результате пожара "Азербайджанским железным дорогам" ущерб не нанесен. Один сотрудник АЖД, привлеченный к тушению пожара, был доставлен к врачу из-за ухудшения самочувствия, но позднее был отпущен домой, поскольку у него не обнаружили никаких проблем со здоровьем", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabuldakı yanğında Azərbaycan Dəmir Yollarına zərər dəyməyib - RƏSMİ

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