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Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте

Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в ”Промышленном парке Азерсун" в Сумгайыте.
Происшествия
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28 апреля 2022 г. 21:43
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте

Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в ”Промышленном парке "Азерсун" в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook.

"На территории индустриального парка "Азерсун" начался пожар, который вскоре распространился на всю территорию. Сотрудники, работавшие в этом районе, были эвакуированы. В настоящее время МЧС принимает необходимые меры для предотвращения возгорания. Подробная информация о происшествии будет предоставлена", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsun Holding” Sumqayıtdakı yanğınla bağlı məlumat yayıb

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