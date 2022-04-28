Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте

Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в ”Промышленном парке Азерсун" в Сумгайыте.

Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в ”Промышленном парке "Азерсун" в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook.

"На территории индустриального парка "Азерсун" начался пожар, который вскоре распространился на всю территорию. Сотрудники, работавшие в этом районе, были эвакуированы. В настоящее время МЧС принимает необходимые меры для предотвращения возгорания. Подробная информация о происшествии будет предоставлена", - говорится в публикации.