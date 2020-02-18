"Азерсу" приписал долг в 1 116 манатов владельцу пустой квартиры

ОАО "Азерсу" приписало долг жителю Сумгайыта Малику Гаджизаде в размере 1 116 манатов.

Как стало известно Report, Сумгайытский городской суд удовлетворил иск обратившегося туда жителя города.

Согласно постановлению, долг истца в размере 1 116 манатов, начисленный за квартиру, расположенную по адресу - Сумгайыт, 9-й микрорайон, дом 72 кв. 68, аннулируется.

Отметим, что Сумгайытский водоканал ОАО "Азерсу" выставил долг на семью из 7 человек. Истец же сообщил, что по данному адресу никто не проживает, а сам он с семьей проживает за границей.

По этой причине долг считается необоснованным.