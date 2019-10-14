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"Азерсу" предъявил медицинскому центру долг в 69 336 манатов

"Азерсу" предъявил медицинскому центру долг в 69 336 манатов
© Report

ЗАО "Азерсу" предъявил ООО "Atlas Medical Centre" долг в размере 69 336 манатов.

Как сообщает Report, медицинский центр возбудил в отношении ОАО "Азерсу" иск с требованием объявить действия ответчика незаконными и списать необоснованно начисленный долг.

Иск, представленный в Бакинский административно-экономический суд №1, находится в производстве судьи Сабины Нуриевой.  

Стороны не явились на назначенный на 10 октября процесс и не обратились с просьбой рассмотреть дело без их участия.

По этой причине суд оставил заявление не рассмотренным. 

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