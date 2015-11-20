 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Azərsu подал в суд на исполнительную власть

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью Azərsu (ОАО) подало в суд на исполнительную власть Хатаинского района города Баку.

    Как сообщает Report, Azərsu выдвинул иск о признании недействительным распоряжений, снесении строений, воздвигнутых над канализационными коллекторами и в охраняемых законом зонах  и обеспечении режима охраны. 

    2-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, исполнительная власть Хатаинского района подала апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде. В качестве третьих лиц указаны Расулов Расул Халяф оглу и Гаджиев Ниджат Давуд оглу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi