 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Азеришыг": Пожар произошел из-за неисправности электропроводки в здании наркоцентра

    © Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Пожар в Республиканском наркологическом центре произошел из-за неисправности электропроводки в здании центра".

    Об этом сообщили Report в ОАО "Азеришыг".

    В структуре отметили, что "Азеришыг" несет ответственность за какую-либо неисправность электрических проводов до счетчика:

    "Контролировать состояние электропроводов внутри здания не в рамках наших полномочий. В настоящее время в связи с вопросом ведется разбирательство, после завершения которого выяснится точная причина пожара".

    Отметим, что сегодня в Хатаинском районе города Баку произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра. В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения были доставлены тела 25 человек. Еще три человека отравились дымом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi