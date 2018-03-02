"Азеришыг": Пожар произошел из-за неисправности электропроводки в здании наркоцентра

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Пожар в Республиканском наркологическом центре произошел из-за неисправности электропроводки в здании центра".

Об этом сообщили Report в ОАО "Азеришыг".

В структуре отметили, что "Азеришыг" несет ответственность за какую-либо неисправность электрических проводов до счетчика:

"Контролировать состояние электропроводов внутри здания не в рамках наших полномочий. В настоящее время в связи с вопросом ведется разбирательство, после завершения которого выяснится точная причина пожара".

Отметим, что сегодня в Хатаинском районе города Баку произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра. В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения были доставлены тела 25 человек. Еще три человека отравились дымом.