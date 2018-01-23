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    "Азеришыг": Электричество НАНА было отключено из-за задолженности за электроэнергию в размере 23 тысяч манатов

    © Report

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В главном здании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), расположенном в Ясамальском районе, была прекращена подача электроэнергии.

    Как сообщил в ответ на запрос Report руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, причиной этому послужила задолженность структуры за электроэнергию в размере 22 965 манатов.

    Он отметил, что Академия уже полностью погасила долг и подача электроэнергии была восстановлена.

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