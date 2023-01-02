"Азеригаз": Взрыв нанес ущерб еще трем квартирам

В результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана Бинагадинского района, был нанесен ущерб еще трем квартирам и шахте лифта. В настоящее время газоснабжение в данном здании полностью прекращено.

В результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана Бинагадинского района, был нанесен ущерб еще трем квартирам и шахте лифта. В настоящее время газоснабжение в данном здании полностью прекращено.

Как передает Report , об этом журналистам заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, все вопросы, касающиеся "Азеригаз", в настоящее время реализуются.

"После решения всех вопросов безопасности в здании и согласования мер с министерством по чрезвычайным ситуациям, подача газа будет возобновлена. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа", - сказал он.

Отметим, что сегодня примерно в 16 часов на улице Джавадхана в многоэтажном здании произошел взрыв. К месту происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения.