Azercell подал в суд на министерство налогов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom подало в суд на Национальный департамент доходов при Минналогов Азербайджана.

Как сообщает Report, ООО обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование об отмене постановления и начисленных дополнительных налогов, финансовых санкций и процентов.

Суд частично удовлетворил иск.

Недовольные решением обе стороны подали апелляционную жалобу.

Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.