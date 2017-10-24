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    Azercell подал в суд на министерство налогов

    Суд частично удовлетворил иск

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom подало в суд на Национальный департамент доходов при Минналогов Азербайджана.

    Как сообщает Report, ООО обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, выдвинуло требование об отмене постановления и начисленных дополнительных налогов, финансовых санкций и процентов.

    Суд частично удовлетворил иск.

    Недовольные решением обе стороны подали апелляционную жалобу.

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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