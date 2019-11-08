"Azercell" подал в суд на компанию, оказывающую услуги такси

В Административно-экономическом суде №1 рассмотрен иск ООО "Azercell Telekom" в отношении ООО "Tez Group" по поводу удержания 370 манатов 19 гяпик.

Как сообщает Report, иск был рассмотрен под председательством судьи Айтен Оруджзаде.

Решением суда от 7 ноября, иск ООО "Azercell Telecom" был удовлетворен. В документе отмечается о необходимости удержания с ООО "Tez Group" абонентской платы в 350,19 манатов и госпошлины в 20 манатов (всего 370,19 манатов) и уплаты ООО "Azercell Telekom".

Отметим, что ООО "Tez Group" оказывает услуги такси ("Tez taksi").