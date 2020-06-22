Азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию - ВИДЕО

4 азербайджанских моряков, которые недавно поехали в Мавританию на заработки, но столкнулись с серьезными проблемами, 21 июня были доставлены чартерным рейсом в Турцию.
Как передает местное бюро Report, в стамбульском аэропорту их встретили представители ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", и разместили в отеле.
Глава турецкого представительства ЗАО Орхан Гурбанов заявил Report, что все расходы азербайджанских моряков на отель и возвращение на Родину были уплачены: "В ближайшие дни они вернутся чартерным рейсом в Азербайджан".
Напомним, что четверых азербайджанских моряков – капитана Ровшана Абдуллаева, старшего механика Микаила Микаилова, помощников капитана - Арифа Аскерова и Фараджа Алиева под видом работы отвезли в Турцию, а оттуда – в Мавританию. Но работой их, вопреки обещаниям, не обеспечили, и наши соотечественники столкнулись с материальными трудностями после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
Вусала Аббасова