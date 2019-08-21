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Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в шоколаде

Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в шоколаде

Согласно сводке, поступившей в Оперативное управление Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета, на таможенном посту в Астаре были задержаны прибывшие из Ирана три гражданина Азербайджана. 

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. 

В ходе досмотра в сумке одного из пассажиров были обнаружены 4 упаковки шоколада с содержанием инородных предметов, которыми оказались наркотики. 

В целом, таможенниками было изъято 24 свертка.

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