Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в шоколаде

Согласно сводке, поступившей в Оперативное управление Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета, на таможенном посту в Астаре были задержаны прибывшие из Ирана три гражданина Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

В ходе досмотра в сумке одного из пассажиров были обнаружены 4 упаковки шоколада с содержанием инородных предметов, которыми оказались наркотики.

В целом, таможенниками было изъято 24 свертка.