Азербайджанские адвокаты участвуют в I Международном форуме юристов

Сегодня в китайском городе Гуанчжоу начал работу I Международный форум юристов.

Как передает Report, в форуме с участием азербайджанской делегации подписан меморандум. С азербайджанской стороны меморандум подписал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

В ходе выступления на конференции на тему "Наука, технической прогресс и юридические услуги" замминистра юстиции Азербайджана Тогрул Мусаев рассказал об инновациях в судебной системе Азербайджана, усовершенствовании материально-технической базы и др.

Глобальный форум юристов является крупным собранием, который проводит Всекитайская ассоциация юристов. Форум проводится при содействии и под эгидой Министерства юстиции Китайской Народной Республики.

К участию в мероприятии приглашены более 600 гостей из правительств, департаментов юстиций, финансовых кругов и международных юридических организаций.

Гости проводят обмен мнениями по инициативе "Один пояс - Один путь" и юридическим услугам, науке и технологии, решению международных коммерческих споров, государственных юридических услуг и социальных обязательств.

В состав делегации, представляющей Азербайджан на форуме, который завершится 10 декабря, входят руководитель аппарата Коллегии адвокатов Азербайджана Фархад Наджафов, член Коллегии адвокатов Кямандар Насибов.