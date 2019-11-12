Азербайджанская семья депортирована из Германии

Семья Давудовых, чья просьба о предоставлении убежища была отклонена, депортирована в Азербайджан.

Как стало известно Report, мигрировавшие в 2015 году в Германию для получения убежища Давуд, Ульвия и их дети 11-летняя Фатима и 9-летний Биннет минувшей ночью в районе 4 часов были доставлены в аэропорт для отправки в Азербайджан.

В Германии не было зарегистрировано, что депортируемая по решению Байротского административного суда семья работала или интегрировала в Германии.

Они неоднократно обращались в Федеральное управление по делам миграции и беженцев в связи с отказом на предоставление убежища, однако не смогли избежать депортации.