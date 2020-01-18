​Азербайджанская полиция переходит на усиленный режим работы

В День всенародной скорби – 20 января органы внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в пресс-службе в МВД Азербайджана, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, с целью обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий в связи с 30-ой годовщиной трагедии 20 января органы внутренних дел и личный состав Внутренних войск будут служить в усиленном рабочем режиме.

Для обеспечения свободного и беспрепятственного передвижения граждан, посещающих Аллею шехидов, и безопасности во время мероприятий и церемоний на территории республики в связи с трагедией 20 января, а также на станциях Бакинского метрополитена будут мобилизованы силы сотрудников полиции.

Места, где в этот день предположительно могут возникнуть пробки, будут определены заранее и приняты необходимые меры для регулирования движения транспортных средств.

В 12:00 память шехидов почтят минутой молчания.

Будут приняты соответствующие меры для того, что владельцы автотранспортных средств не применяли звуковой сигнал.