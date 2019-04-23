​Азербайджанец признался в убийстве 20-летней давности в Барнауле

Следователи комитета по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Азербайджана, обвиняемого в убийстве 20-летней давности, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Азербайджанца удалось задержать на территории одного из российских регионов.

По данным следствия, в новогоднюю ночь 1999 года в Барнауле житель Азербайджана вступил в конфликт с торговцем одежды, ударив затем его ножом, скрывшись с места преступления. Торговец скончался. Азербайджанец был объявлен в розыск.

Так, в Казахстане при получении гражданства он полностью сменил свои персональные данные, что в последующем дало ему возможность беспрепятственно посещать Россию.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину признал. Дело будет направлено в суд.