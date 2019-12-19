Азербайджанец погиб в ДТП в Подмосковье - ВИДЕО

Сегодня, 19 декабря, в Подмосковье, на 42-м километре Новорижского шоссе, произошло страшное ДТП, в котором погиб уроженец Азербайджана Байрамов Сенан Йейлага оглу 1964 года рождения.

Как сообщает российское бюро Report, авария произошла по вине погибшего, недалёко от г. Истры.

С.Байрамов на высокой скорости заехал под фуру и скончался на месте.

Отметим, что Сенан Байрамов жил и работал водителем такси в городе Химки.

В настоящее время тело погибшего находится в морге в городе Истре. По делу начато расследование.