Азербайджанец, поджегший 9-летнюю дочь и родителей жены, скончался в больнице

Проживающий в Молдове 47-летний гражданин Азербайджана поджег родную дочь, а затем попытался покончить с собой.

Как сообщает Report cо ссылкой на молдавские СМИ, инцидент произошел в селе Нэвырнец Фалештского района Молдовы 25 августа.

Мужчина поджег дом, в котором находились его тесть с тещей и тремя детьми. Предположительно, поводом стала размолвка с супругой - она работает в Италии и сообщила, что нашла другого возлюбленного.

Пожилые родители рассказали, что ночью они почувствовали сильный запах бензина. Зайдя в соседнюю комнату, в которой находилась 9-летняя девочка, они увидели зятя, держащего в руках зажигалку. Он запер дверь изнутри и зажег огонь. Пожилые люди выбежали на улицу следом за ними вышел зять. На их глазах он нанес себе несколько порезов в область шеи.

Мужчину доставили в Фалештскую районную больницу. Спустя два дня он скончался, не приходя в сознание.