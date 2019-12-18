Азербайджанец найден мертвым в одной из квартир под Петербургом

В городе Мурино под Санкт-Петербургом в одной из квартир найден мертвым азербайджанец в возрасте 30-35 лет.

Как передает Report, об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщил источник в правоохранительных органах.

Об обнаружении тела в полицию обратился приятель скончавшегося, также уроженец Азербайджана. Документов при погибшем обнаружено не было, из-за чего невозможно было сразу установить его личность. Лицо и живот погибшего были исполосованы ссадинами.

Знакомый погибшего пояснил, что тот проживал по этому адресу по устной договоренности, и всю последнюю неделю потерпевший не выходил на связь.

Выясняются обстоятельства произошедшего.