Азербайджан завоевал очередные лицензионные очки в велоспорте на "Токио-2020"

В Турции стартовал состоящий из трех этапов "Черноморский тур" категории 2.2 Международного союза велосипедистов.

Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, в соревнованиях под руководством главного тренера Абульфаза Мамедова боролась сборная Азербайджана в составе Эльчина Асадова, Самира Джабраилова, Махмуда Мамедова, Керима Ширалиева и Микаила Сафарли.

На первом этапе велотура протяженностью 120 км Самир Джабраилов перешел финиш вторым, а Эльчин Асадов шестым.

Самир Джабраилов также получил еще 3 лицензионных очка на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио для рейтинга страны.

Отметим, что до этого, на прошедшем в Турции соревновании "Tour of Mesopotamia" Эльчин Асадов завоевал для рейтинга страны три очка, став десятым в общей классификации.