Азербайджан попросил у прикаспийских стран помощи в поисках пропавшего рыбака - ВИДЕО

Поиски последнего из 4 пропавших 8 октября рыбаков в Каспийском море продолжаются соответствующими силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с использованием одного вертолета.

Как сообщили Report в МЧС, в связи с инцидентом Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направило обращение в министерство внутренних дел Казахстана, министерство по чрезвычайным ситуациям России и министерство обороны Туркменистана. Кроме того, один из трех спасенных рыбаков был привлечен к поисково-спасательным операциям на вертолете, для того чтобы было точно установлено место происшествия.

В результате поисковых операций найдена небольшая моторная лодка серии ABA1074, однако никаких следов присутствия человека не обнаружено. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена.