Азербайджанскую девочку, находящуюся в коме, перевели из реанимации в обычную палату

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Семья Айтач Гусейновой - 13-летней гражданки Азербайджана, в начале ноября впавшей в кому, хочет перевезти девочку на родину.

Как передает Report со ссылкой на kp.ru, Айтач уже перевели из реанимации в обычную палату в Национальном медицинском центре имени академика Е. Н. Мешалкина.

"Ее перевели около недели назад. Она ни на что не реагирует, лежит с открытыми глазами, не может двигаться и ест через зонд. Состояние тяжелое, конечно. Нам сказали, что у нее «апаллический синдром» («бодрствующая кома»), - рассказывает дядя девочки Рашад Гусейнов. - Врачи сказали, что нужен хороший уход и время. Возможно, Айтач сможет прийти в себя, а возможно, и нет".

Родственники девочки обратились за консультацией в несколько других больниц Новосибирска - там диагноз подтвердили, как и разумность выданных рекомендаций.

"С племянницей сейчас круглосуточно сидит кто-нибудь из нас. Нужно обрабатывать ей рот, язык, делать массажи, зарядку ног и рук, переворачивать постоянно, часто двигать, - перечисляет мужчина. - Сейчас мы планируем перевезти ее назад в Азербайджан. Транспортировка возможна, но нужно, чтобы ее сопровождал врач. Пытаюсь договориться, но до праздников навряд ли успеем, так что все откладывается до середины января".

Пока идут переговоры, финансовый вопрос стоит для семьи по-прежнему остро.

"Долг перед клиникой уже более миллиона рублей", - грустно признается Рашад. И вновь обращается к неравнодушным людям за помощью.