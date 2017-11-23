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    Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева присвоен статус "Академический"

    Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в решение от 16 августа 2017 года о присвоении Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева статуса "Академический".

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В соответствии с решением, с 1 ноября Государственной филармонии имени М. Магомаева присвоен статус "Академический".

    Отметим, что в предыдущем решении планировалось присвоение статус "Академический" Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева 1 января 2018 г.

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