Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева присвоен статус "Академический"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в решение от 16 августа 2017 года о присвоении Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева статуса "Академический".

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствии с решением, с 1 ноября Государственной филармонии имени М. Магомаева присвоен статус "Академический".

Отметим, что в предыдущем решении планировалось присвоение статус "Академический" Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева 1 января 2018 г.