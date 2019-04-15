Азербайджанского репера посадили на 30 суток

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило заявление об аресте репера.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в соцсетях распространились видеокадры репера, на которых некий мужчина открыто пропагандирует использование наркотиков.

Сотрудники полиции провели соответствующие мероприятия, так как вопрос вызвал общественный резонанс. Выяснилось, что наркотики в клипе пропагандировал житель Сумгайыта, репер по прозвищу "Рузигяр" Айдын Гусейнов.

При обыске А.Гусейнова, задержанного сотрудниками Управления полиции города Сумгайыт, у него обнаружили и изъяли 1,21 гр марихуаны. Он признался в употреблении наркотиков.

Собранные по факту материалы направлены в суд для дачи юридической оценки.

Решением суда его арестовали в административном порядке на 30 суток по ст. 206 (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления) Кодекса административных проступков АР.







