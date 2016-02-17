В Санкт-Петербурге убит уроженец Азербайджана, недавно освобожденный из тюрьмы

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На окраине Санкт-Петербурга неизвестные расстреляли уроженца Азербайджана Юсуфа Гебеева, который в начале 2016 года освободился из липецкой колонии строгого режима, где он отбывал наказание за убийство, совершенное 13 лет назад, сообщает Report со ссылкой на LifeNews.

Сообщается, что Гебеева расстреляли из белого автомобиля Renault Duster на улице в ночь на 12 февраля. От полученных ранений мужчина скончался на месте. При нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили справку об освобождении из колонии. Следователи полагают, что мотивом преступления была месть.

Отмечается, что Ю.Гебеев отбывал срок за совершенное в 2003 году убийство Шамиля Мамедова, который контролировал мелкую точку розничной торговли в Москве.